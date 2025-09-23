NATO'dan Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlaline Sert Tepki

NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlal etmesi üzerine düzenlenen toplantıda, söz konusu ihlali kınadı.

NATO Konseyi, Rusya'nın 19 Eylül'de Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşmek üzere toplandı. Estonya'nın talebi üzerine gerçekleşen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nın (SACEUR) 3 Rus savaş uçağının Estonya hava sahasına girerek 10 dakikadan fazla bölgede kaldığını Konsey'e aktardığı, NATO uçaklarının söz konusu uçaklara karşı hızlı bir şekilde harekete geçtiği ve Estonya hava sahasından çıkmaları için eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu ihlalin Rusya'nın giderek artan sorumsuz davranışlarının bir parçası olduğu ifade edilerek, Konsey'in, iki hafta içinde ikinci kez 4'üncü madde kapsamında toplandığı hatırlatıldı. 10 Eylül'de de Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını geniş çapta ihlal etmesi nedeniyle istişarelerin yapıldığı anımsatıldığı açıklamada, Rusya'nın son dönemde Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya'nın hava sahalarını da ihlal ettiği ve bu ülkelerle tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Rusya'nın gerilimi tırmandıran ve yanlış hesaplamalara yol açan bu eylemlerinin hayatları tehlikeye attığı, sorumluluğun da tamamen Moskova'ya ait olduğunu bildirilen açıklamada, bu tür ihlallerin derhal sona ermesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 12 Eylül'de 'Doğu Gözcüsü' operasyonunun başlatıldığı hatırlatılarak, etkili hava savunması dahil olmak üzere yeni kabiliyetlerle ittifakın pozisyonunun sağlamlaştırılacağı belirtildi.

NATO'nun kendisini savunmak ve her türlü tehdidi caydırmak için uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm askeri ve sivil araçları kullanmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "NATO, Rusya'nın pervasız eylemlerine karşı kararlı tepkisini sürdürecektir. Seçtiğimiz şekilde, zamanda ve alanda yanıt vereceğiz. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır" ifadesine yer verildi.

Müttefiklerin, Rusya'nın bu tür eylemleri nedeniyle Ukrayna'ya verilen desteği azaltmayacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı kendini savunma hakkının desteklenmeye devam edileceği bildirildi.