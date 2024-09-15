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NATO Askeri Komite Toplantısı Prag'da Yapıldı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısına katılarak, çeşitli ülkelerin Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında üye ülkelerin iştirakiyle Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.

NATO Askeri Komite Toplantısına katılmak için Çekya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro López Calderon, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ve Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Metin Gürak Orgeneral Eylül Nato

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