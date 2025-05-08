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Natevan Demircioğlu: Karabağ Azerbaycan'dır sözü tutuldu, mutlak zafer kazanıldı

Natevan Demircioğlu: Karabağ Azerbaycan'dır sözü tutuldu, mutlak zafer kazanıldı
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Bakü Devlet Üniversitesi Öğr. Gör. ve Politik Analist Natevan Demircioğlu, Haberler.com'da Neşe Berber'in konuğu oldu. Demircioğlu, Azerbaycan'ın 30 yıllık direnişini, Karabağ zaferini ve Türkiye ile olan stratejik bağlarını değerlendirirken, "Karabağ Azerbaycan'dır" sözünün artık bir gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Haberler.com ekranlarında Neşe Berber'in sunduğu programa konuk olan Natevan Demircioğlu, Azerbaycan'ın Karabağ'daki haklı mücadelesini ve 44 gün süren savaşın ardından kazanılan zaferi anlattı. Demircioğlu, bölgesel gelişmelere ve Türkiye- Azerbaycan ilişkilerine de dikkat çekti.

"AZERBAYCAN SON 30 YILINI MÜCADELEYE ADADI"

Natevan Demircioğlu, Azerbaycan'ın yıllardır hem toprak bütünlüğü hem de uluslararası haklılığı için mücadele verdiğini ifade ederek, "Azerbaycan son 30 yılını mücadeleye adadı" dedi. Bu süreçte halkın daima devletinin arkasında durduğunu vurgulayan Demircioğlu, " Azerbaycan'ın hem halkına hem de topraklarına saldırılar gerçekleştirildi" sözleriyle yaşanan trajedilere dikkat çekti.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR SÖZÜ YERİNİ BULDU"

Demircioğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2020 yılında sarf ettiği "Karabağ Azerbaycan'dır" sözünün artık somut bir zaferle sonuçlandığını belirtti. "44 gün süren savaşın ardından mutlak bir zafere ulaştık" diyen Demircioğlu, devlet ve halk birliğinin bu başarıdaki en büyük etken olduğunu dile getirdi. "30 yılın sonunda Azerbaycan hem haklı hem de güçlüdür" ifadesiyle ülkesinin uluslararası konumunu da özetledi.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA KOPMAZ BİR KARDEŞLİK VAR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığı da değerlendiren Demircioğlu, bu bağın dünya kamuoyunda dikkatle izlendiğini belirtti. "Türkiye ile Azerbaycan arasında güçlü bir bağ var, dünyanın hoşuna gitse de gitmese de" diyen Demircioğlu, Karabağ'daki yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin rolünün büyük olacağını vurguladı. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretiyle bölgede pozitif bir diplomatik atmosfer oluştuğunu da belirtti.

Haberler.com / Şevval Çelik - Dünya
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