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Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

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İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenazesi, olası bir hedef olmaması için geçici olarak gizli bir yere defnedildi. Cenazenin, güvenlik koşulları elverdiğinde kamuoyuna açık bir şekilde düzenleneceği belirtildi.

27 Eylül'de İsrail Lübnan'a yönelik saldırısı sonucu öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın naaşının bugün düzenlenen bir törenle defnedildiği öğrenildi. AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, öldürülen Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı.

ABD'DEN GARANTİ İSTEDİLER AMA...

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, ABD'den cenaze törenini hedef almayacağına dair "garanti" istendiğini ancak bunun başarılı olmadığını dile getirdi.

Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

KOŞULLAR EL VERİNCE TÖREN DÜZENLENECEK

Kaynak, Hasan Nasrallah, güvenlik koşulları elverdiğinde kamuya açık bir cenaze töreni düzenlenene kadar geçici olarak defnedileceğini belirtti.

Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

Hasan Nasrallah'ın, atılan bombalarla adeta kratere dönen çukurdan cenazesinin, bir vinç yardımıyla çıkartılmıştı.

Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (5)

VEFA:

Terörist olursan ölüne bile rahat vermezler; gizli, saklı gömerler işte böyle!.. Kendin etti, kendin buldun. Sıra diğerlerinde!..

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A Alkan:

Adamlar yerin dibine gömüyorlar biz daha murat karayılan denen teröristin ölmesini umuyoruz

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VEFA:

Camekanlatıp ibreti alem olsun diye yer altındaki çukurunda ilelebet sergiledin!...

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Mehmet Bilge:

Allah büyüktür. Elbet devran dönecektir…

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Yakup Başaran:

Bu vefa kim ya.Sağcı mı solcu mu.? Vatansever mi hain mi? İsrail dostu mu Müslüman mı? Ayrıca dünya ya bakış açısı ne eğitimi be tecrübesi ne bilen var mı acaba.. Her olaya yorumu var adamın.

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