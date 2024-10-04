Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere geçici olarak defnedildi

27 Eylül'de İsrail Lübnan'a yönelik saldırısı sonucu öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın naaşının bugün düzenlenen bir törenle defnedildiği öğrenildi. AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, öldürülen Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı.

ABD'DEN GARANTİ İSTEDİLER AMA...

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, ABD'den cenaze törenini hedef almayacağına dair "garanti" istendiğini ancak bunun başarılı olmadığını dile getirdi.

KOŞULLAR EL VERİNCE TÖREN DÜZENLENECEK

Kaynak, Hasan Nasrallah, güvenlik koşulları elverdiğinde kamuya açık bir cenaze töreni düzenlenene kadar geçici olarak defnedileceğini belirtti.

Hasan Nasrallah'ın, atılan bombalarla adeta kratere dönen çukurdan cenazesinin, bir vinç yardımıyla çıkartılmıştı.