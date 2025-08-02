NASA ve Rusya Uzay İstasyonu İçin 2028 Anlaşması Sağladı

NASA ve Rusya Uzay İstasyonu İçin 2028 Anlaşması Sağladı
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Rusya Federal Uzay Ajansı ve NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2028 yılına kadar kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. İki ajans, gelecekte yeni uzay istasyonları için iş birliği yapmayı da planlıyor.

RUSYA Federal Uzay Ajansı, NASA ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2028 yılına kadar kullanılması konusunda anlaşmaya vardı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) başkanları, ABD'nin Texas eyaletinde bir araya geldi. Görüşmede Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilişkin anlaşma sağlandığı bildirildi.

Roscosmos Başkanı Dmitri Bakanov, ABD Ulaştırma Bakanı ve NASA'nın Geçici Direktörü Sean Duffy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Bakanov, ISS'in 2028'e kadar kullanılması konusunda NASA Direktörü ile anlaştıklarını belirtti. Bakanov, Rusya ve ABD'nin, gelecekte yeni istasyonların uzaya fırlatılması konusunda iş birliği yapacağını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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