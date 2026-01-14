NASA'nın Mars'tan örnek getirme misyonu iptal edildi
NASA'nın Mars örnek getirme misyonu, ABD Kongresi'nin bütçe kesintileri nedeniyle iptal edildi. İlk maliyet tahminleri 11 milyar dolarken, yeni tasarımlar ile 7 milyar dolara indirilmesi hedeflenmiş, ancak Kongre bu rakamı yüksek buldu.
NASA'nın, 'Mars Örnek Getirme' misyonunun bürokratik engeller nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Gezegenin antik yaşam izlerini taşıyıp taşımadığını kesin olarak kanıtlaması beklenen 'Mars Örnek Getirme (MSR)' misyonu, ABD Kongresi'nin bütçede yaptığı kesintiler nedeniyle iptal edildi. İlk tahminlerde 11 milyar doları bulan maliyetin, yeni tasarımlarla 7 milyar dolara indirilmeye çalışıldığı ancak Kongre'nin bu rakamı yüksek bulduğu belirtildi.
'Perseverance' keşif aracı, misyonun ilk aşamasını tamamlayarak Mars yüzeyinde titizlikle seçildi ve 33 adet örnek tüpü biriktirdi. NASA, bu tüplerin Dünya'daki gelişmiş laboratuvarlarda incelenmesinin Mars'ın yaşanabilirliği konusundaki soruları tamamen çözeceğine inanıyordu.