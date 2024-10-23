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NASA'nın Araştırması: Mars'taki Buz Katmanlarının Altında Su Havuzları Olabilir

NASA'nın Araştırması: Mars'taki Buz Katmanlarının Altında Su Havuzları Olabilir
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NASA'nın yeni araştırması, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzlarının olabileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, bu havuzlar fotosentez için gerekli koşulları sağlayabilir.

BİLİM insanları, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini açıkladı.

Nasa'nın yeni araştırması, Mars'taki buz katmanlarının altında yaşamı destekleyebilecek eriyen su havuzları olabileceğini gösteriyor. Çalışmaya göre, Mars'taki tozlu buz katmanlarının altına güneş ışığı sızarak fotosentez için koşullar oluşturabilir. Ayrıca eriyen su havuzları, Dünya'nın cryoconite deliklerine benzer şekilde Mars'ın tropikal bölgelerinde de bulunabilir.

Mars'ta yaşama dair doğrudan bir kanıt bulunmamasına rağmen, yeni NASA çalışması, gezegenin donmuş yüzeyinin altında mikroorganizmaların hayatta kalabileceği yönünde umut verici ipuçları sunuyor. Araştırmacılar, bilgisayar modellerini kullanarak, Mars'taki su buzunun altına yeterli güneş ışığının nüfuz edebileceğini ve erimiş su havuzlarında fotosentezin gerçekleşebileceğini ortaya koydu.

Makalenin başyazarı, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Aditya Khuller, "Evrenin herhangi bir yerinde yaşam bulmaya çalışıyorsak, Mars'taki buz katmanları incelemememiz gereken en erişilebilir yerlerden biridir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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