Haberler

Nardaki ürolitin A, zorlu kalp yetmezliğinde fonksiyonları yüzde 80'e kadar düzeltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nardaki ürolitin A, zorlu kalp yetmezliğinde fonksiyonları yüzde 80'e kadar düzeltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir araştırma, nar, ceviz ve böğürtlenin sindirilmesiyle oluşan ürolitin A'nın zorlu kalp yetmezliği türünde organ fonksiyonlarını yüzde 80'e kadar düzelttiğini gösterdi. Uzmanlar doğrudan nar yiyerek tedaviye değil, ürolitin A bazlı ilaçlar için klinik deneylere işaret etti.

YENİ bir araştırma, nardaki doğal bir bileşiğin sertleşen kalp kasını gevşeterek organ fonksiyonlarını yüzde 80'e varan oranda düzelttiğini gösterdi.

İngiltere'deki King's College London bünyesinde yürütülen yeni bir kardiyoloji araştırması; nar, ceviz ve böğürtlen gibi meyvelerin sindirilmesiyle vücutta doğal olarak üretilen 'ürolitin A' adlı bileşiğin, tedavisi zor bir kalp yetmezliği türünde organ fonksiyonlarını yüzde 80'e varan oranda düzelttiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kalbin kan pompalama gücünü koruduğu ancak kas dokusunun sertleşmesi nedeniyle iki atım arasında gevşeyip yeterli kanla dolamadığı 'korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği' (HFpEF) tablosunu mercek altına aldı. Tüm kalp yetmezliği vakalarının yaklaşık yarısını oluşturan ve mevcut klasik ilaçların yetersiz kaldığı bu hastalık modelinde ürolitin A bileşiğinin etkisi incelendi.

Deneylerde, ürolitin A molekülünün damar sağlığı ve kalp kasının gevşemesinde kritik rol oynayan 'PKGl?' adlı proteini doğrudan harekete geçirdiği saptandı. Bileşikle tedavi edilen deneklerde kalp fonksiyonlarının yüzde 80'e kadar iyileştiği, kalbin kasılma sonrası rahatlama yeteneğinin belirgin biçimde arttığı görüldü. Laboratuvar ölçümlerinde ürolitin A'nın, kalbin kanla dolmasını engelleyen doku sertleşmesini azalttığı ve kalp kası hücrelerinin zararlı şekilde kontrolsüz büyümesini engellediği belirlendi.

YAPAY KALP DOKUSUNDA DA BAŞARILI OLDU

Bilim heyeti, molekülü insan kök hücrelerinden laboratuvar ortamında geliştirilen yapay kalp kası dokusunda da test etti. Biyomühendislik ürünü dokuda da gevşeme kabiliyetinin belirgin şekilde artması, hayvan modellerinde görülen etkinin insan kalbinde de karşılık bulabileceğini gösterdi.

İngiliz Kalp Vakfı tarafından desteklenen araştırmanın yazarı Dr. Joseph Burgoyne, yaşlanan nüfus, obezite ve diyabetle birlikte bu kalp yetmezliği türünün hızla yaygınlaştığını vurguladı. Elde edilen sonuçların doğrudan 'nar yiyerek kalp yetmezliğini tedavi etme' anlamına gelmediğini hatırlatan uzmanlar; insan deneylerinde güvenliliği daha önce kanıtlanmış olan ürolitin A bazlı yeni nesil ilaçların geliştirilmesi için klinik deneylerin başlatılacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
Attila Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Yılancı Kemal'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Yılancı Kemal bu kez fena terledi!
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

Bir dönemin Türkiye Güzeliydi! Bakın şimdi nerede yaşıyor
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Bölgede tansiyon yüksek! "Büyük bir şey olacak" deyip tarih verdiler
Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı