Myanmar'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölü
Myanmar'ın Arakan eyaletinde, ordunun hava saldırısında 33 kişi yaşamını yitirdi, 76 kişi ise yaralandı. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
OLAYLA İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Ordudan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.
