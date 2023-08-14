Myanmar'ın kuzeyinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda maden çalışmalarına ara verildi.

- Myanmar'da toprak kayması: 2 ölü, 30 kayıp

NAYPYİDAW - Myanmar'ın kuzeyinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Myanmar'da etkili olan şiddetli muson yağmurları ülkenin kuzeyinde toprak kaymasına yol açtı. Kachin eyaletine bağlı dağlık Hpakant kasabasında yeşim taşı madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle maden çalışmalarına ara verildiği belirtilirken, yerel saatle 15.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasına yakalananların çoğunun çalışmaların bırakıldığı madende taş arayan ya da orada yaşayan kişiler olduğu belirlendi.

Toprak kaymasının madencilik şirketlerinin yaptığı kazılardan kalan toprak yığınlarının şiddetli yağışlar sonucu gevşemesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Myanmar'da mayıs ve ekim ayları arasında etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle toprak kayması yaygın olarak görülürken, aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen toprak kaymasında en az 162 kişi hayatını kaybetmiş, 2015 yılında ise 110'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.