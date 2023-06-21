Musul'da savaşın izleri hala görülüyor

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın işgalinden kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçerken, savaşın izlerini taşıyan yapılara rağmen kent halkının hayatına devam ettiği görülüyor.

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın işgalinden kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçerken, savaşın izlerini taşıyan yapılara rağmen kent halkının hayatına devam ettiği görülüyor.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan ve 10 Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın işgali altına giren Musul, 10 Temmuz 2017'de Irak ordusu tarafından kurtarıldı.

DEAŞ işgalinden kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçen kentin yeniden imarının bir parçası olarak altyapısı, yolları, binaları ve tarihi eserlerinin bir kısmı da onarımdan geçmeye devam ediyor.

Kentte faaliyet gösteren çok sayıda Türk firmaları da havalimanı, hastane, demir köprü ve kanalizasyon gibi önemli projeleriyle kentin yeniden imarına önemli katkılar sunuyor.

Öte yandan, kentin özellikle de batı yakasındaki eski Musul Mahallesi'nde savaşın izlerini taşıyan ve onarılmayı bekleyen çok sayıda yapı mevcut.

Kentte DEAŞ işgali sonrası hayat her geçen gün daha da normale dönerken, özellikle tahribata uğrayan bölgelerdeki yıkık yapılar arasında kimi yapıların onarıldığı ya da yenilerinin yükseldiği de görülüyor.