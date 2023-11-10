Mustafa Kabaoğlu için veda programı düzenlendi

Aydıntepe İlçe Müftüsü iken Kastamonu Çatalzeytin İlçe Müftülüğüne atanan Mustafa Kabaoğlu için Bayburt İl Müftülüğünde veda programı organize edildi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kabaoğlu'nun başarılı çalışmalarını övdü ve kendisine hayırlı muvaffakiyetler diledi.

Aydıntepe İlçe Müftüsü iken Kastamonu Çatalzeytin İlçe Müftülüğüne atanan Mustafa Kabaoğlu için Bayburt İl Müftülüğünde veda programı organize edildi.

5 Ağustos 2021 tarihinden beri Aydıntepe İlçe Müftüsü olarak görev yapan Mustafa Kabaoğlu onuruna, Bayburt Müftülüğünde veda programı düzenlendi.

Programda konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, "Yaklaşık 1 yıldır Mustafa Hocamızla beraber görev yapıyoruz. Bu süreçte başarılı çalışmalarına şahit olduk. Özellikle mülki amirlerimizin Mustafa hocamızdan övgü ve memnuniyetle bahsetmeleri bizleri çok mutlu etti. Bayburt'ta hoş bir sada bıraktığını görüyoruz. Bundan sonraki hayatında kendisine hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Biz kendisinden razıyız. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Program dolayısıyla memnuniyetlerini ifade eden, Kabaoğlu, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve tüm müftülük personeline teşekkür ederek helallik istedi.

Programa İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Müftü yardımcıları Abdullah Aksoy, Fatma Tuba Altın, Şube Müdürleri Kemal Çelebi, Sadi Bayoğlu, Ömer Turan, Hasan Ayyıldız ve müftülük personeli katıldı. Program sonunda İl Şahin, İlçe Müftüsü Kabaoğlu'na teşekkür ederek, plaket ve hediye takdim etti. - BAYBURT