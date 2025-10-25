Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Pakistan'da yasadışı olmasına rağmen sürdüğü belirtilen "Bacha Bazi" adlı çocuk istismarı geleneği, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle yeniden gündeme geldi. Henüz ergenliğe girmemiş bir çocuğun su içerken izlenme görüntüleri, ülkede ve dünyada büyük tepki topladı. İnsan hakları örgütleri, Pakistan hükümetine acil önlem ve adalet çağrısı yaptı.
- Pakistan'da 'Bacha Bazi' adı verilen çocuk istismarı kültürü yasadışı olmasına rağmen devam ediyor.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde küçük yaştaki erkek çocuklarının sistematik şekilde istismar edildiği görülüyor.
- Bu gelenek özellikle Afganistan ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde erkek çocuklarının eğlence aracı olarak kullanılmasını içeriyor.
- Son görüntülerde henüz ergenliğe girmemiş bir çocuğun su içtiği an binlerce kişi tarafından izlendi.
- Pakistan ve uluslararası kamuoyu görüntülere büyük tepki gösterdi ve yetkililere çağrıda bulunuldu.
- İnsan hakları örgütleri Pakistan hükümetinden çocuk koruma yasalarının uygulanması ve suçluların yargılanması için acil eylem talep etti.
Pakistan'da yasadışı olmasına rağmen "Bacha Bazi" adı verilen çocuk istismarı kültürü yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, küçük yaştaki erkek çocuklarının sistematik şekilde istismar edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
ÇOCUKLAR İSTİSMARIN HEDEFİNDE
"Bacha Bazi", özellikle Afganistan ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde, erkek çocuklarının eğlence aracı olarak kullanıldığı karanlık bir gelenek olarak biliniyor. Yasal olarak yasaklanmış olsa da, ülkenin bazı kesimlerinde gizli şekilde sürdüğü belirtiliyor. Son olarak, henüz ergenliğe bile girmemiş bir çocuğun su içtiği görüntülerin binlerce kişi tarafından izlenmesi, tepkileri artırdı.
SOSYAL MEDYADA ÖFKE
Söz konusu görüntüler, Pakistan'da ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Kullanıcılar, "Bu bir kültür değil, suçtur" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. İnsan hakları örgütleri de, çocuk koruma yasalarının uygulanması ve suçluların yargılanması için Pakistan hükümetine acil eylem çağrısında bulundu.