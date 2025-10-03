Haberler

Münih Havalimanı'nda Dronetrahberi Hava Trafiğini Felç Etti

Almanya'nın Münih kentinde dronelar nedeniyle hava trafiği aksadı, 32 sefer iptal edildi. Yolcular başka şehirlere yönlendirilirken, bazıları terminalde geceyi geçirmek zorunda kaldı. Bavyera Başbakanı, artan olaylara dikkat çekti ve yeni yasalar önerdi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Almanya'nın Münih kentinde Franz Josef Strauss Havalimanı yakınlarında görülen dronelar nedeniyle hava trafiği felç oldu. Olay sırasında kalkışa hazırlanan uçaklar geri döndü, toplam 32 sefer iptal edildi. .

Münih Franz Josef Strauss Havalimanı çevresinde ve pistlerde görülen dronelar nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Kalkışa hazırlanan uçaklar geri döndü, toplam 32 sefer iptal edildi. Bazı yolcular Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt gibi şehirlere yönlendirildi. Yaklaşık 3 bin yolcu ise geceyi terminalde geçirmek zorunda kaldı. Polis helikopteri bölgede tarama yaptı ancak herhangi bir şüpheli tespit edilemedi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, olayın ardından yaptığı açıklamada, benzer vakaların Avrupa genelinde arttığını belirterek, "Bu bir sistem. Amaç bizi huzursuz etmek. Rusya bağlantısı da göz ardı edilemez" dedi. Söder, hava sahasında tam denetim sağlanması gerektiğini vurguladı ve Bavyera eyaletinde salı günü yeni bir yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Ayrıca polislerin dronları anında düşürebilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de çarşamba günü kabinede yeni polis yasasının görüşüleceğini duyurdu. Ayrıca, Uçuş Güvenliği Yasası'nın değiştirileceğini, gerektiğinde ordunun devreye girmesinin sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Dünya
