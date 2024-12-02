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Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat gibi kritik şehirleri ele geçirirken önemli silahlara da el koydu. Halep'te Pantsir, S-125 HSS ve çok sayıda radarı ele geçiren muhaliflerin bu sistemler sayesinde Rusların sonuç alıcı stratejik üstünlüğünü baskı altına alabileceği, hatta denge ve sonuç üretebilecekleri ifade ediliyor.

27 Kasım Cuma gününden itibaren Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar kritik şehirleri bir bir ele geçirmeye devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SİSTEME EL KOYDULAR

Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ta da kontrolü ele geçiren muhalifler rejime ait çok sayıda silah ve savunma sistemine de el koydu.

PANTSIR VE S-125 HSS...

Silahlı muhaliflerin özellikle Halep'te ele geçirdiği Pantsir ve S-125 HSS'lerin savaşın seyrini değiştirecek cinsten olduğu yorumları yapılıyor.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR DİKKAT ÇEKTİ

Halep'te el koyulan alçak irtifa güdümlü hava savunma sistemlerine dikkat çeken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar "Önemli 2 sistemin ele geçtiği görülüyor: Pantsir ve S-125 HSS'ler ve radarları.

Ne kadar kullanılabilir durumdalar, ne kadar etkin ve etkili kullanabilirler bilmiyorum, ama devreye girerlerse gelecekte Rusların sonuç alıcı stratejik üstünlüğünü baskı altına alabilir, hatta denge ve sonuç üretebilirler.

Bunlar Suriye hava savunma kabiliyetinin ve İran'ın Lübnan ve Suriye'den kurduğu erken ikaz ve önleme kabiliyetinin son derece önemli parçalarıydı" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten

Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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