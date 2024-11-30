Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış

Suriye'de Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar kısa sürede Halep ve İdlib gibi iki büyük kenti rejim ordusundan alırken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın son durumu netlik kazandı. Muhaliflerin ilerleyişini bir türlü durduramayan Esad'ın apar topar Rusya'ya kaçtığı iddia edildi.