Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Suriye'de silahlı muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta rejim ordusu ağır kayıplar verdi. Muhalifler kısa sürede Halep, İdlib gibi büyük şehirleri alırken, rejim kaybettikleri yerlerde tüm silahları bırakarak çekilmek zorunda kaldı.

ESAD'IN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Tüm bunlar yaşanırken, Beşar Esad'ın nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor. Esad'ın Moskova'ya kaçtığı iddia edilirken, muhaliflerin tam kontrol sağladığı Halep'te girdikleri bir bina dikkat çekti.

MUHALİFLER, ESAD'IN BAŞKANLIK KONUTUNDA

Silahlı muhalifler, Halep'te Esad'ın başkanlık konutuna girdi. Yayınlanan görüntülerde konutun terk edildi. Muhalifler, konutun tüm odalarını tek tek dolaştı.