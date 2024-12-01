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Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı harekat başlatan muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Esad'ın başkanlık konutuna girdi. Konutun tamamen boş olduğu görülürken, silahlı muhalifler, Esad'ın yatak odasına kadar her yeri dolaştı.

Suriye'de silahlı muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta rejim ordusu ağır kayıplar verdi. Muhalifler kısa sürede Halep, İdlib gibi büyük şehirleri alırken, rejim kaybettikleri yerlerde tüm silahları bırakarak çekilmek zorunda kaldı.

ESAD'IN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Tüm bunlar yaşanırken, Beşar Esad'ın nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor. Esad'ın Moskova'ya kaçtığı iddia edilirken, muhaliflerin tam kontrol sağladığı Halep'te girdikleri bir bina dikkat çekti.

MUHALİFLER, ESAD'IN BAŞKANLIK KONUTUNDA

Silahlı muhalifler, Halep'te Esad'ın başkanlık konutuna girdi. Yayınlanan görüntülerde konutun terk edildi. Muhalifler, konutun tüm odalarını tek tek dolaştı.

Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

terörist bunlar

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Nasıl da ülkemizdeki PYD PKK seviciler kuduruyor. Ama bu işe CHP liler ne diyecek merak ediyorum

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Esed iti sira sanada gelyor.

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Haber YorumlarıAhmet Gültekin:

Yazık çok yazık

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Haber YorumlarıArif Duyar:

Yarın esadi da ararlar bunlar ama eminim bunlar cihata hizmet etmiyorlar

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