Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Hindistan Parlamentosu'nda Orta Doğu'daki savaş ve İsrail'e verilen destek nedeniyle tansiyon yükseldi. Mecliste söz alan muhalif bir milletvekili, Başbakan Narendra Modi'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

"İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY'İ SELAMLIYORUZ"

Konuşmasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i örnek gösteren milletvekili, "İran dini lideri Hamaney'i selamlıyoruz! O ki, sizin aksinize Amerika karşısında diz çökmedi; aksine cesaret gösterdi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama parlamentoda tartışmalara neden olurken, Modi hükümetinin Orta Doğu politikasına yönelik eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı.

İSRAİL DESTEĞİ TARTIŞMA YARATIYOR

Başbakan Narendra Modi yönetimi son yıllarda İsrail ile askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkileri önemli ölçüde güçlendirdi. Hindistan, savunma teknolojisi ve istihbarat alanında İsrail'in en büyük ortaklarından biri olarak görülüyor.

Ancak İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın tırmanması, Hindistan'da hükümetin dış politikası konusunda siyasi tartışmaları da artırdı. Bazı muhalif siyasetçiler, Yeni Delhi yönetiminin ABD ve İsrail çizgisine fazla yakınlaştığını savunuyor.

PARLAMENTODA GERİLİM YÜKSELDİ

Muhalefetin Hamaney üzerinden yaptığı eleştiriler, mecliste sert tartışmalara yol açtı. İktidar kanadı ise Hindistan'ın dış politikasının ulusal çıkarlar doğrultusunda yürütüldüğünü savunarak eleştirilere tepki gösterdi.

Uzmanlar, Hindistan'ın hem İsrail hem de İran ile ilişkilerini dengelemeye çalıştığını ancak Orta Doğu'daki savaşın bu dengeyi giderek zorlaştırdığını belirtiyor.