Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
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Muğla Valiliği, kızılçam ormanlarının ortasına kurulması planlanan ve 3 belediye tarafından imar planı iptal edilen çimento fabrikası için dava açtı. Muğla tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen olayda valilik, büyükşehrin kararının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Muğla Menteşe ile Yatağan ilçeleri arasında kızılçam ormanlarının tam ortasına çimento kurulmak istenmesi üzerine halkı ayaklanmıştı. Aralık 2021'de inşaatına başlanan Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi'ne karşı, halkın sağlığı, geleceği, tarımsal üretimine zarar vereceği gerekçesiyle, ruhsat ve plan iptali davaları açılmıştı. "ÇED olumlu" raporu verilen projenin raporu, bölge halkının açtığı davalarla iptal ettirilmiti.

3 BELEDİYE İMAR PLANLARINI İPTAL ETTİ

Süreçte, 13 Şubat 2025 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal etti. Daha sonra 3 Haziran 2025 tarihinde ise Menteşe Belediye sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal etti. Son olarak, Yatağan Belediye de meclis toplantısında, Yatağan sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali kararlaştırılarak, entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmiş oldu.

Muğla tarihnde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediye dava açtı

VALİLİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DAVA AÇTI

Bu kararların ardından Muğla tarihinde bir ilk yaşandı. Muğla Valiliği'nin, çimento fabrikasının imar planlarını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesine kararın yürütmesinin durdurulması için 22 Nisan'da mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Şuna bak doğanın anasını z2mişler.Allah sizi bildiği gibi yapsın...

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Haber Yorumlarıakif:

Bu haberi hangi editörünüz yazdıysa diplomasını falan kontrol edin.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Ya Allahrızası iöin azda olsa durust olun vicdanınıza elınızı koyun azxık iktidarın açığı bir şeyi yazınca h2men sansurluyorsunız bu devranında bir sonu var

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