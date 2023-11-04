Muğla'da Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. - MUĞLA