Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni soruşturma başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde çıkan yerleşim alanlarını da tehdit eden orman yangınına, 4 helikopter ve 3 uçak, 17 su tankeri, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya