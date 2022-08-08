Arabanın camına oturup dans eden kadın caddenin ortasına düştü

Kimliği belirsiz bir kadın trafikte tehlikeli bir harekette bulundu. Arabanın camına oturan kadındans hareketleriyle adeta kazaya davetiye çıkardı. Akrobatik hareketler yapan kadın bir anda aracın penceresinden yolun ortasına düştü.

CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMADI

Öte yandan kadın pencereden düşünce başını yola çarptı. Ancak diğer sürücüler yardım etmek için araçlarını durdurup inecekken kadın kendini toplayıp olay yerinden koşarak kaçtı. Arabayı kullanan şoför ise trafik kullarını çiğnediği için kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kaldı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Rusya'da yaşanan bu talihsiz olaya tepkiler de beraberinde geldi. Yapılan yorumlar arasında en dikkat çekeni ise "Tehlikeli danslar, özellikle yollarda iyi şeylere yol açmaz ve siz arabanın penceresinde dans eden bir kızsınız" , "Alçakgönüllü ve edepli davranmalıydınız" ifadeleri yer aldı.