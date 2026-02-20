Haberler

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Güncelleme:
İtalya'da girdikleri evde ortalığı dağıtan hırsızlar, değerli taş sandıkları bir kutuyu çalarak kaçtı; ancak kutunun içinden ev sahibinin analiz için sakladığı böbrek taşları çıktı.

  • İtalya'nın Pordenone kentinde hırsızlar bir evden böbrek taşlarını değerli taş sanarak çaldı.
  • Hırsızlar evdeki nakit para ve elektronik eşyalara dokunmadı, sadece böbrek taşlarını içeren kutuyu aldı.
  • Çalınan böbrek taşlarının hiçbir maddi değeri bulunmuyor.

İtalya'nın Pordenone kentinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayında, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler bir eve girerek evi dağıttı ve içerisinde parlak parçalar olduğunu düşündükleri bir kutuyu alarak kaçtı.

DEĞERLİ TAŞ DİYE KUTUYU GÖTÜRDÜLER

Hırsızlar, evdeki nakit para ve elektronik eşyalara dokunmazken sadece "değerli taş" sanarak aldıkları kutuyu götürdü. Ev sahibi daha sonra çalınan kutunun içinde tıbbi analiz için sakladığı böbrek taşlarının bulunduğunu fark etti.

RENGİNDEN BENZETTİLER

Kristalleşmiş yapısı ve rengi nedeniyle böbrek taşlarının altın ya da değerli maden parçalarına benzemesi, hırsızların yanılmasına yol açtı.

Ev sahibi olay sonrası, çalınan böbrek taşlarının hiçbir maddi değer taşımadığını belirtirken, uzmanlar böbrek taşlarının bazen dışarıdan bakıldığında değerli taşlara benzemesinin mümkün olduğunu ifade ediyor.

Erdem Aksoy
