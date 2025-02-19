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Gara ve Hakurk'ta 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürdüğünü ve terör hedeflerini etkili şekilde vurmayı sürdüreceğini ifade etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" denildi.

Gara ve Hakurk'ta 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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