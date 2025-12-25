MSB'den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada "Son dönemde; İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri iş birliği girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir.

"ÜLKEMİZ YAPICI DİYALOGDAN YANADIR"

İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yanadır; ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU NETTİR VE DEĞİŞMEZDİR"

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran taraf Türkiye değil; dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı haline gelmesinden ziyade, iş birliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde görüşmüş ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te bir araya gelmişti.

İkili görüşmelerin ardından, Batı Kudüs'te Netanyahu, Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilmişti.