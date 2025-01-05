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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 32 ve Irak'ın kuzeyinde de 4 olmak üzere toplamda 36 teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMIYOR, KAÇAMAYACAK"

Söz konusu gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

MSB'den Açıklama: 36 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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