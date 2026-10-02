Haberler

MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandığını açıkladı. MSB'nin paylaşımında 'Birlikte başladık, güçlenerek tamamladık!' ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte başladık, güçlenerek tamamladık! Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı. Birliğimiz gücümüz, kardeşliğimiz daim olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, 1960'lardan bu yana en yüksek yağışla yeni su yılına girdi! İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

Kuruyan barajda su 5 kat arttı! İşte 3 büyük şehirde son durum
Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

Demet Özdemir yeni imajıyla resmen büyüledi!

Lunaparkta yürekler ağza geldi! Metrelerce yüksekte asılı kaldı

Lunaparkta yürekleri ağza getiren görüntü!
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul da listede

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak kapıda, fırtına geliyor
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Bayrak provokasyonunda şok gerçek! 'Vatan hainleri' diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış

"Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu'nun başını yakacak yazışmalar dosyaya girdi