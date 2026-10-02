MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı

MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandığını açıkladı. MSB'nin paylaşımında 'Birlikte başladık, güçlenerek tamamladık!' ifadeleri kullanıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte başladık, güçlenerek tamamladık! Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı. Birliğimiz gücümüz, kardeşliğimiz daim olsun!" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı