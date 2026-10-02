MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte başladık, güçlenerek tamamladık! Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı; yüksek koordinasyon, güçlü iş birliği ve tam uyum içerisinde başarıyla tamamlandı. Birliğimiz gücümüz, kardeşliğimiz daim olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı