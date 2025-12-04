Netanyahu'dan Mossad'a yeni başkan! Öve öve bitiremediler

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu mevcut Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ın, Mossad'ın yeni başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, çeşitli adaylarla yaptığı görüşmelerin ardından, Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Goffman'ı, İsrail Devleti'nin İstihbarat ve Özel Harekatlar'dan sorumlu Mossad'ın başına atamaya karar verdi" denildi.

HAZİRAN AYINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Gofman, gelecek yılın Haziran ayında mevcut Mossad Başkanı David Barnea'nın yerini alacak. Netanyahu'nun talep ettiği atama, Perşembe günü ilerleyen saatlerde Üst Düzey Görevlere Atama Danışma Komitesi'ne sunulacak.

TABUR KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPTI

Başbakanlık Ofisi, Gofman'ın kimlik bilgilerini sıralayarak, "Zırhlı Birliklerde savaşçı ve komutan, 7. Tugay'ın 75. Taburunda tabur komutanı" olarak görev yaptığını belirtti. Açıklamada ayrıca Gofman'ın 36. Tümen, Etzion Tugayı ve 7. Tugay'da subay olduğu belirtildi.

Geçen yılın mayıs ayından bu yana Başbakanlık Askeri Sekreteri görevini yürüten Gofman, daha önce 210. Tümen ve Ulusal Kara Kuvvetleri Eğitim Merkezi Komutanlığı ve COGAT'ta Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştü.