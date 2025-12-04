Haberler

Netanyahu'dan Mossad'a yeni başkan! Öve öve bitiremediler

Netanyahu'dan Mossad'a yeni başkan! Öve öve bitiremediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Askeri Sekreteri Roman Gofman'ın Mossad'ın yeni başkanı olarak atandığını duyurdu. Gofman'ın gelecek yılın haziran ayında Mossad'ın mevcut başkanı David Barnea'nın yerini alması bekleniyor. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Gofman için övgü dolu ifadeler kullanılırken, Zırhlı Birliklerde savaşçı ve komutan, 7. Tugay'ın 75. Taburunda tabur komutanı olarak görev yaptığı vurgulandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu mevcut Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ın, Mossad'ın yeni başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, çeşitli adaylarla yaptığı görüşmelerin ardından, Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Goffman'ı, İsrail Devleti'nin İstihbarat ve Özel Harekatlar'dan sorumlu Mossad'ın başına atamaya karar verdi" denildi.

HAZİRAN AYINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Gofman, gelecek yılın Haziran ayında mevcut Mossad Başkanı David Barnea'nın yerini alacak. Netanyahu'nun talep ettiği atama, Perşembe günü ilerleyen saatlerde Üst Düzey Görevlere Atama Danışma Komitesi'ne sunulacak.

Mossad'a yeni başkan! Netanyahu atamayı bizzat yaptı

TABUR KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPTI

Başbakanlık Ofisi, Gofman'ın kimlik bilgilerini sıralayarak, "Zırhlı Birliklerde savaşçı ve komutan, 7. Tugay'ın 75. Taburunda tabur komutanı" olarak görev yaptığını belirtti. Açıklamada ayrıca Gofman'ın 36. Tümen, Etzion Tugayı ve 7. Tugay'da subay olduğu belirtildi.

Geçen yılın mayıs ayından bu yana Başbakanlık Askeri Sekreteri görevini yürüten Gofman, daha önce 210. Tümen ve Ulusal Kara Kuvvetleri Eğitim Merkezi Komutanlığı ve COGAT'ta Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Giden gidene! Süper Lig'de 14 haftada 12 antrenörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Husumetlileri kurşun yağdırdı, Oğlu yanında izledi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Arabayı hurdaya çevirip, 20 dolar bırakan adamın videosu viral oldu

Arabayı hurdaya çevirdi, bıraktığı para olayın önüne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.