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Rusya'nın başkenti Moskova, cumayı cumartesiye bağlayan gece 460'tan fazla insansız hava aracının (İHA) hedefi oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, aynı gece ülke genelinde Ukrayna'ya ait 1.246 dronun düşürüldüğünü açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in açıklamasına göre saat 23.00 ile 07.00 arasında başkent bölgesine yönelen dronların büyük bölümü uzak mesafede imha edildi, kente yaklaşan 123 İHA ise son aşamada etkisiz hale getirildi. AA'nın aktardığına göre saldırılar nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında iniş ve kalkışlara geçici kısıtlama getirildi.

FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS VURULDU

Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinin Valisi Yegor Kovalçuk, dronlardan birinin fabrika çalışanlarını taşıyan bir otobüse isabet ettiğini ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Reuters'ın aktardığına göre otobüs Klimovo köyünde vuruldu.

Reuters'a göre Samara bölgesinin valisi de Ukrayna'nın gece boyunca bölgedeki sanayi tesislerine yeniden saldırmayı denediğini, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

SINIRA 500 KİLOMETRE UZAKTAKİ BAŞKENT HEDEFTE

AFP'nin hatırlattığına göre Moskova, Ukrayna sınırının en yakın noktasına yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta. Savunma Bakanlığının dron düşürüldüğünü açıkladığı Volgograd ve Krasnodar gibi bölgeler de sınırdan yüzlerce kilometre içeride bulunuyor. Rusya'nın açıkladığı rakamlar bağımsız olarak doğrulanamadı.

ZAPORİJYA'YA 700'DEN FAZLA DRON ATILDI

Saldırılar karşılıklı sürüyor. AFP'ye göre Zaporijya Askeri Yönetimi Başkanı İvan Fedorov, son 24 saatte bölgeye 700'den fazla Rus dronunun atıldığını, saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Şubat 2022'de başlayan savaş beşinci yılına yaklaşırken iki taraf da son aylarda hava saldırılarını yoğunlaştırdı.