Moskova'ya Düzenlenen En Büyük İHA Saldırısı: Bir Sivil Öldü, Üç Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik şimdiye kadarki en büyük İHA (insansız hava aracı) saldırılarından birisinin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırılarda en az bir sivil öldü, üç kişi ise yaralandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin kente yaklaşan en az 60 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu kaydetti.

Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Sobyanin, "Moskova'da bir binanın çatısı, düşürülen İHA'nın enkazının çarpmasıyla zarar gördü" dedi.

Kentin farklı noktalarında da İHA'ların düşmesinden kaynaklanan küçük çaplı yangınlar çıktığı bildirildi.

Rus istihbaratına yakın Baza adlı Telegram kanalında ve başka kaynaklarda, Moskova çevresinde yangın çıkan farklı konutlara dair görüntüler paylaşıldı.

Çevresiyle birlikte en az 21 milyon kişinin yaşadığı Moskova, İstanbul'la birlikte Avrupa'nın en büyük metropollerinden birisi.

Saldırılar ABD'nin üç yıllık savaşı sona erdirmek üzere Ukrayna üzerinde baskı kurması sonrasında düzenlenen barış görüşmeleri öncesine denk geldi. Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.

İHA saldırıları Moskova çevresindeki Zhukovo ve Domodedovo havalimanlarının da geçici süreliğine kapanmasına neden oldu. Hava güvenliğinin sağlanması amacıyla iki havalimanında da tüm uçuşlar iptal edildi.

Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan bölgesinde de drone saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Kasım ayında, Moskova'ya o zamana kadarki en büyük drone saldırısı düzenlenmiş, en az 34 drone düşürülmüştü. Bir sivil hayatını kaybetmiş, onlarca bina zarar görmüştü.

Ukrayna sık sık Rusya içlerinde altyapıyı hedefleyen saldırılar düzenlediğini söylüyor.

İki taraf da sivilleri hedef aldıkları iddialarını reddediyor ancak savaş başladığından bu yana çoğunluğu Ukrayna tarafından olmak üzere binlerce sivil hayatını kaybetti.