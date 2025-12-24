Haberler

Moskova'da patlama: 3 ölü

Moskova'da patlama: 3 ölü
Güncelleme:
Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada, iki polis memuru ve bir sivil hayatını kaybetti. Olayın ardından bölge güvenlik amacıyla kapatıldı.

RUSYA'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da hafta başında üst düzey Rus generalin yaşamını yitirdiği bölgeye yakın bir yerde patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın gerçekleştiği arabadaki iki polis memuru ve bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, müfettişlerin olay yerinde incelemede bulunduğunu açıkladı. Bölgeye girişin güvenlik amacıyla kapatıldığı ve çok sayıda polisin konuşlandırıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
