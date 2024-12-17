Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Moskova'da bir apartmanın girişinde meydana gelen patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti. Patlamanın EYP ile gerçekleştiği kaydedilirken gizemli olayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer saldırı tehditlerinin ardından yaşanması dikkat çekti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.
APARTMANIN GİRİŞİNDE PATLAMA
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.
KOMUTAN VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ
Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
ZAMANLAMA MANİDAR
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, üst düzey komutanın hayatını kaybettiği patlamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer saldırı tehditlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.