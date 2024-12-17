Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

APARTMANIN GİRİŞİNDE PATLAMA

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

Rus komutan Igor Kirillov.

KOMUTAN VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, üst düzey komutanın hayatını kaybettiği patlamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer saldırı tehditlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.