Rus generale Moskova'da silahlı saldırı

Güncelleme:
Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli Korgeneral Vladimir Alekseyev, Moskova'daki bir apartmanda kimliği belirsiz bir kişi tarafından vuruldu. Saldırgan kaçarken, Alekseyev hastaneye kaldırıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli bir korgeneral Moskova'daki bir apartmanda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Moskova polisi, Vladimir Alekseyev'e "kimliği belirsiz bir kişinin birkaç el ateş ettiğini" açıkladı.

Korgeneral Alekseyev'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı da kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan Alekseyev'in Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda başyardımcı görevinde olduğu belirtiliyor.

Alekseyev'in Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetleri sırasında istihbarat direktörlüğü yaptığı kaydediliyor.

Ukrayna savaşında da görev alan Alekseyev, 2022'de Rusya'nın Mariupol kuşatması sırasında Kiev ile yürütülen görüşmelere katıldı.

Fransız AFP haber ajansının aktardığına göre, 2023'te isyan girişiminde bulunan paralı asker grubu ile müzakere etmek üzere de görevlendirilmişti.

Alekseyev, 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde düzenlenen sinir gazı saldırısı sonrası yaptırım kapsamına alınan Rus yetkililer arasındaydı.

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgali sonrası, birçok üst düzey askeri yetkili öldürüldü.

Kiev, bazı saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

BBC
