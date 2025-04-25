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Moskova'da Araçta Patlama: Üst Düzey Rus Subayı Hayatını Kaybetti

Moskova'da Araçta Patlama: Üst Düzey Rus Subayı Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir aracın patlaması sonucunda üst düzey bir subayın öldüğü bildirildi. Olayın sebebi henüz açıklanmadı.

RUSYA'nın başkenti Moskova'daki bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada, üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, başkent Moskova'da bir araçta patlama meydana geldi. İddiaya göre patlamada üst düzey bir Rus subay hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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