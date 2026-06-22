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Rusya: Son 24 saatte Moskova yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 İHA'yı vurduk

Rusya: Son 24 saatte Moskova yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 İHA'yı vurduk
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 24 saatte başkent yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı.

MOSKOVA Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 24 saatte başkent yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Moskova'ya insansız hava aracının (İHA) saldırısı düzenlediğini kaydetti. Sobyanin, saldırının püskürtüldüğünü belirterek, "Son 24 saatte Moskova yakınlarında 84 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Yıkım ve can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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