Montana'da Havaalanında Uçak Çarpışması: 4 Ölü

ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'nda iki uçağın çarpışması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. FAA olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dört kişiyi taşıyan 'Socata TBM 700' tipi hafif bir uçağın, ABD'nin Montana eyaletindeki Kalispell City Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra başka bir uçakla çarpıştığını bildirdi. FAA yaptığı açıklamada, "11 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 14.00 civarında Montana'daki Kalispell City Havalimanı'na inen bir 'Socata TBM 700' tipi uçak, boş bir 'Swearingen SX-300' tipi uçağa çarptı. Uçakta dört kişi vardı. FAA olayı araştıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
