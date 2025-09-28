Moldova'da Parlamento Seçimleri Başladı

MOLDOVA'DA halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 98 bini yurt dışında olmak üzere 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de oy kullanma işlemi başladı. Yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin izlediği seçimde, sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanacağı bildirildi.

Seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması halinde parlamento seçimi geçerli kabul edilecek.