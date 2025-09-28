Haberler

Moldova'da Parlamento Seçimleri Başladı

Moldova'da Parlamento Seçimleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Seçimlerde 3 milyon 299 bin seçmen bulunuyor.

MOLDOVA'DA halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 98 bini yurt dışında olmak üzere 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de oy kullanma işlemi başladı. Yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin izlediği seçimde, sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanacağı bildirildi.

Seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması halinde parlamento seçimi geçerli kabul edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.