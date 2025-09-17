Modi ve Trump, Hindistan-ABD İş Birliğini Güçlendirme Kararında Anlaştı

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, ABD ile iş birliğini yeni seviyelere taşıma konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini arayarak 75'inci doğum gününü kutladığını belirterek, "Sizin gibi ben de Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığı'nı yeni zirvelere taşımaya kararlıyım. Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi yönündeki girişimlerinizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ise görüşmeye ilişkin, "Az önce dostum Başbakan Narendra Modi ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Ona mutlu yıllar diledim. O muazzam bir iş çıkarıyor" açıklamasında bulundu.