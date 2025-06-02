MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayve ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve insani yardımların geçişi üzerine önemli konuları ele aldı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayve ile telefonda görüştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayve ile dün akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Ayrıca, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği belirtildi, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımların görüşüldüğü aktarıldı.

Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Emeklilere maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödemelere Kurban Bayramı düzenlemesi yapıldı
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında bugün itibariyle yeni uygulama başladı

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başladı
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.