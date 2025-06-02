MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Görüştü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayve ile telefonda görüştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayve ile dün akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Ayrıca, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği belirtildi, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımların görüşüldüğü aktarıldı.

Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.