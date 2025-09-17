Haberler

Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı. Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizildi. Türkiye'nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK MESELELERİ ELE ALINDI

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

"HER ZAMAN SURİYE'NİN YANINDA OLACAĞIZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

DEAŞ İLE MÜCADELE DE MASAYA YATIRILDI

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi

Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyunca tek cümle edebildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtalayceladin:

neyin tarihi zaten her bir aradalar neyin tarihi neyin zirvesi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.