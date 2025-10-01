Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları Gazze Planını Görüştü

MISIR Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının maddelerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rubio görüşmede, Washington'ın savaşın sona erdirilmesi amacıyla Mısır'la ortak koordinasyonu sürdürme ve yoğunlaştırma isteğini aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati ise Gazze'deki savaşın bir an önce durdurulması, gerilimin düşürülmesi ve bölgeye güvenlik ile istikrarın geri dönmesi yönündeki beklentilerini bildirdi. Abdülati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Abdülati görüşmede ayrıca yaşanan insani felaketin boyutuna uygun miktarda insani yardımın ulaştırılması, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi, Gazze ile organik bağının korunması ve Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesinin önlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bakan Abdülati, Filistin halkının başta kendi kaderini tayin ve devlet kurma hakkı olmak üzere tüm meşru haklarını karşılayan ve Filistin ile İsrail halkları için güvenlik, barış ve istikrarı sağlayan iki devletli çözüme dayalı bir siyasi ufuk yaratmanın önemini de ifade etti.