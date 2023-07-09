Mısır, Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Mısır, Sudan'daki çatışmaların çözümü için komşu ülkelerin katılımıyla bir zirve düzenleyecek. Zirvenin amacı, Sudan'a doğrudan komşu ülkeler için ortak bir vizyon oluşturmak ve çatışmaların olumsuz etkilerini silmek.

Mısır'ın Sudan'daki çatışmaları görüşmek üzere 13 Temmuz'da düzenlenecek " Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi" hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Mısır'ın, Sudan'daki çatışmaları, olumsuz yansımalarını ve çözüm yollarını görüşmek üzere, bölgesel ve uluslararası çabalarla koordinasyon içinde 13 Temmuz'da komşu ülkelerin katılımıyla " Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Zirvenin, Sudan'a doğrudan komşu ülkeler için ortak bir vizyon formüle etmek, krizin çözümü için adım atmak, Sudan halkının kanının dökülmesini önlemek, çatışmaların komşu ülkelere, bölge güvenlik ve istikrarına olumsuz yansımalarını silmek amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyona yakın kişi yerinden edildi.