Mısır, İsveç'in Kahire Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Mısır, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları şiddetle kınadığını bildirerek İsveç'in Kahire Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İsveçli diplomat, Mısır'ın bu olayları şiddetle kınadığını ve reddettiğini öğrendi.

Mısır, İsveç'in Kahire Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar nedeniyle İsveç'in Kahire Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların "üzücü olaylar" olarak değerlendirildiği açıklamada, İsveçli diplomata " Mısır'ın, söz konusu olayları şiddetle kınadığı ve tamamen reddettiği" bilgisinin verildiği kaydedildi.

Söz konusu olayların İslamofobinin büyümesine, nefret söylemi ve aşırıcılığın artmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Yardımcısı İhab Nasr'ın İsveçli diplomat ile yaptığı görüşmede, " Mısır'ın daha önce de bu olayların tekrarlanmasının tehlikeli ve olumsuz yansımaları konusunda uyarıda bulunduğunu vurguladığı" belirtildi.

Açıklamada, Mısır'ın dinleri hor görme veya o dine mensup insanların rencide edildiği eylemleri reddeden kesin tutumuna vurgu yapılarak, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıların "hiçbir şeklide ifade özgürlüğünü temsil etmediği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsveç makamlarının ve benzer olaylara tanık olan diğer ülkelerin bu tür olayların tekrarını önlemek için önlemler alması ve faillerden hesap sorması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. ???????

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.