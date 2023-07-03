Mısır, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıyı kınadı

Mısır, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. İsrail'in Filistin şehirlerine düzenlediği saldırılar ve masum sivil kayıpların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Mısır, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği; 7 kişinin ölümüne ve 27 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Filistin şehirlerine düzenlediği bu saldırıların, orantısız güç kullanımıyla ortaya çıkan masum sivil kayıpların, uluslararası kararların açık bir şekilde ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, ihlallerin durması için etkin uluslararası taraflara "duruma müdahil olmaları ve Filistin halkına koruma sağlamaları" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Filistinlilere karşı devam eden gerginliği tırmandırıcı uygulamalarının ciddi tehlikeleri konusunda da uyarıda bulunuldu.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, 27 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.