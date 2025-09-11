Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

İsrail geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas liderlerinin katıldığı toplantıyı hedef alan bir saldırı gerçekleştirmiş ve ardından 4 ülkeyi daha havadan vurmuştu.

MISIR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İsrail'in birkaç gün içinde 5 ülkeye birden düzenlediği saldırılar dünya kamuoyunda infiale neden olurken, Mısır'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

"YIKICI SONUÇLARI OLUR"

Lübnan'ın El Ahbar gazetesi, kaynaklarına dayanarak, Kahire'nin Amerikalılara, İsrail'in Katar'daki eylemine benzer şekilde Mısır'daki Hamas yetkililerine yönelik herhangi bir saldırı girişiminin "yıkıcı sonuçlar doğuracağını" açıkça belirttiğini bildirdi.

Raporda, Mısır'ın ayrıca Hamas da dahil olmak üzere Gazze merkezli örgütlerin liderlerini topraklarında barındırıp koruma sağlamaya istekli olduğu belirtildi.