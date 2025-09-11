Haberler

Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur
Mısır, son 2 gün içinde 5 ülkeye birden saldırı düzenleyen İsrail'e resti çekti. Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve Yemen'e hava saldırısı düzenleyen İsrail'i açık açık uyaran Mısır yönetimi, topraklarına saldırı düzenlenmesi halinde bunun felaketle sonuçlanacağını açıkladı.

İsrail geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas liderlerinin katıldığı toplantıyı hedef alan bir saldırı gerçekleştirmiş ve ardından 4 ülkeyi daha havadan vurmuştu.

MISIR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İsrail'in birkaç gün içinde 5 ülkeye birden düzenlediği saldırılar dünya kamuoyunda infiale neden olurken, Mısır'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

"YIKICI SONUÇLARI OLUR"

Lübnan'ın El Ahbar gazetesi, kaynaklarına dayanarak, Kahire'nin Amerikalılara, İsrail'in Katar'daki eylemine benzer şekilde Mısır'daki Hamas yetkililerine yönelik herhangi bir saldırı girişiminin "yıkıcı sonuçlar doğuracağını" açıkça belirttiğini bildirdi.

Raporda, Mısır'ın ayrıca Hamas da dahil olmak üzere Gazze merkezli örgütlerin liderlerini topraklarında barındırıp koruma sağlamaya istekli olduğu belirtildi.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

ulan ne yikici sonucu olacak en güçsüz haldeyken İsrail’i yenemedim

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Aferin Mısır'a ,kapıları da kapattı,kendi halkını düşünüyor ,bizim gibi el iyisi , hurafe delisi değil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Lan zamanında içinize kadar girdi sen ne diyorsun . Sonucu yıkıcı olurmuşşşş...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Nedense siz kıptilere de hiç güvenemiyorum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Aynı anda bu ülkeler 1000 er tane füze fırlatsa İsrailmuerle bir olır. Hangi birini durduracak. TABİKİ ÖNCE DÜNYA LİDERİMİZ EFENDİMİZ SULTANIMIZ SAYIN DEVLET BAŞKANIMIZ. KINAMAKNUERİNE KÜRECİK RADAR ÜSSÜNÜ SALDIRIDAN ÖNCE KAPATIRSA.????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
