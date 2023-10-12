Mısır, Gazze'ye insani yardımları taşımak için havalimanını tahsis etti

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Uluslararası Ariş Havalimanı'nın ülkelerden ve uluslararası örgütlerden Gazze Şeridi'ne gönderilecek insani yardımlara tahsis edildiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin yanı sıra bölgeye gönderilmesi planlanan insani yardım malzemesine ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Uluslararası Ariş Havalimanı'nın Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemesi için tahsis edildiği belirtilen açıklamada, İsrail'e Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını hedef almaktan kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, insani sorumluluk ve evrensel ahlaki değerlerin, dünyanın her yerindeki vicdanlı insanların, şu anda büyük tehlikelerle karşı karşıya olan Filistin halkına insani destek sağlamak için inisiyatif almasını gerektirdiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığına dair söylentiler de yalanlandı. Sınır kapısının bölgedeki gerilim başladığı günden bu yanda açık olduğu, sadece İsrail'in sınır kapısının Filistin tarafını hedef alması sonucu çalışmaların aksadığı belirtildi.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.