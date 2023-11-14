Mısır'da yaşayan Türk işadamları Gazze'ye yardım gönderiyor

Mısır'da yaşayan Türk işadamları, Türkiye'den Gazze Şeridi'ne yardım göndermek için Mısır'a gelen ekiplere destek sağlıyor.

AA muhabirine konuşan Türk- Mısır İş Adamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Nihat Ekinci, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımlar konusunda ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Ekinci, "TİKA, AFAD, Türk Kızılayı ve diğer STK'lara destek verip pazar ve fiyat araştırmaları yaptık, gerektiğinde iletişimleri için bağlantılar sağladık." dedi.

TÜMİAD Başkanı Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanan felaket sebebiyle acil yaşam ve sağlık hizmetleri noktasında verilen bu desteğin, ilerleyen dönemde huzur ve barışın sağlanmasıyla birlikte ülkenin inşası ve imarı için de devam edeceğine inanıyoruz.

Türk- Mısır İş Adamları Derneği olarak, devletimizin Filistin halkına gönderdiği bu yardımlar bizi fazlasıyla memnun ve mesrur etmiştir. En büyük temennimiz şartların daha da olgunlaşarak Filistin halkının kendi topraklarında özgür ve güvenli bir yaşam sürmesidir."

Mısır'ın da Filistin halkına yönelik tutumu ve izlediği politikaya dair TÜMİAD Başkanı Ekinci, Mısır halkı ve devletinin Filistin davasını esas olarak gördüğünü, bağış ve insani yardımlar gönderdiğini aktardı.

Ekinci ayrıca İsrail menşeli ve İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerinin, başta Mısır olmak üzere Arap dünyasında boykot edildiğini dile getirdi.

Başta Filistinliler olmak üzere tüm Orta Doğu'da huzur ve barışın yeniden egemen olması ve insanların kendi topraklarında ve evlerinde güvenle yaşaması temennisinde bulunan Ekinci, şunları kaydetti:

"Bölgesel güvenliğin ve istikrarın yeniden temini ekonomik ve ticari gelişmenin olmazsa olmaz şartıdır. Bu nedenle biz TÜMİAD olarak devletimizin bölgede barış, huzur, güvenlik ve istikrarın temini için yapmış olduğu girişimleri canı gönülden desteklerken, üzerimize düşen görevleri yapmaya da hazır olduğumuzu teyit ediyoruz."