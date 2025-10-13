Haberler

Mısır'da kritik gün: Liderler Gazze için toplanıyor

ABD Başkanı Donal Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin liderliğinde 20'den fazla lider bugün Mısır'da Gazze için biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törene katılması planlanıyor.

Müzakerelerde kilit rol oynayan Mısır, toplantının amacının savaşı sona erdirecek anlaşmayı son haline getirmek olduğunu söylüyor.

Ateşkes anlaşmasının imza töreninin de yer alacağı toplantıya İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney dahil 21 ülke lideri katılacak.

Ayrıca Avrupa Birliği ve Arap Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Pakistan, Endonezya, Hindistan ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülke ve bölgelerin temsil edilmesi bekleniyor.

AFP haber ajansı arabulucular ABD, Mısır, Katar ve muhtemelen Türkiye'nin zirve sırasında bir güvence belgesi imzalayacağını aktarıyor.

Haber diplomatik bir kaynağa dayandırılıyor.

Görüşmede ne İsrail ne de Hamas yer almayacağı için müzakerelerdeki anlaşmazlık noktalarının ele alınmasında nasıl ilerleme kaydedilebileceği belirsizliğini koruyor.

Bunlar arasında Hamas'ın geleceği, İsrail'in geri çekilmesinin boyutu ve Gazze'yi kimin yöneteceği gibi başlıklar var.

Diğer yandan ülkelerin Gazze'nin yeniden inşası ve bölgeyi yeniden ayağa kaldırma konularında sağlayacakları destekler konusunda açıklamalar yapması bekleniyor.

Trump, Mısır'dan önce İsrail'i de ziyaret edecek.

