Mısır'da Kadın Köpekbalığı Saldırısına Uğradı

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın güneyindeki Deheb şehrinde bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı. Mısırlı bir kadının köpekbalığı saldırısına uğradığını ve olayın ardından plajın kapatıldığını belirten Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, acil bir komite kurulduğunu açıkladı. Saldırıya uğrayan kadının durumu stabil olsa da kolunu kaybettiği aktarıldı.