Mısır'da Kadın Köpekbalığı Saldırısına Uğradı
Mısır'ın Sina Yarımadası'nın güneyindeki Deheb şehrinde bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı. Mısırlı bir kadının köpekbalığı saldırısına uğradığını ve olayın ardından plajın kapatıldığını belirten Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, acil bir komite kurulduğunu açıkladı. Saldırıya uğrayan kadının durumu stabil olsa da kolunu kaybettiği aktarıldı.
Mısır'ın Sina Yarımadası'nın güneyindeki Deheb şehrinde bir kadın köpekbalığı saldırısına uğradı.
Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, yaptığı yazılı açıklamada, Mısırlı bir kadının köpekbalığı saldırısına uğradığını ve olayın ardından plajın kapatıldığını belirtti.
Fuad, "durumun değerlendirilmesi, köpekbalığı saldırısının nedenlerinin belirlenmesi ve sahilde köpekbalığının aranması için acil bir komite kurulduğunu" kaydetti.
Açıklamada, saldırıya uğrayan kadının durumunun "stabil" olduğu belirtilirken, Mısır basını kazazedenin "kolunu kaybettiğini" aktardı.
Mısır'ın Kızıldeniz sahilindeki Hurgada kenti açıklarında, 8 Haziran'da bir Rus turist, köpekbalığının saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti.