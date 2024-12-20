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Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu

Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
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Mısır'ın Behnese bölgesinde arkeologlar tarafından 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya keşfedildi. Bu mumyaların Ptolemaik dönemine ait olduğu belirtildi. Yaldızlı damak protezlerinin ölülerin öldükten sonra yeraltı dünyasının tanrısı Osiris ile konuşabilmeleri için yerleştirildiği düşünülüyor. Ayrıca mezar odasında güzel bir duvar resmi ve 29 altın muska da bulundu.

Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı'na göre arkeologlar, bu kadim ülkenin Behnese bölgesinde daha önce hiç görülmemiş tanrı ritüel sahneleriyle birlikte 13 altın kaplama ve takma parça buldu.

Uzmanlara göre, yaldızlı damak protezleri ölülerin öldükten sonra yeraltı dünyasının tanrısı Osiris ile konuşabilmeleri için yerleştirilmiş.

Kuruma göre, altın diller daha önce Oxyrhynchus'ta bulunmuş olsa da altın tırnaklar bu keşfe özgü.

Live Science'a göre, bir arkeolog ekibi bir mezar şaftının dibine kadar kazı yaparak düzinelerce ceset buldu.

Mumyalar Ptolemaik döneminden - yaklaşık MÖ 304 ile MÖ 30 arası - kalma ve Kahire'nin yaklaşık 160 kilometre güneybatısındaki Oxyrhynchus şehrinin bulunduğu alandaki bir mezarlıkta bulundu.

Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Mısır Bilimi Profesörü Salima Ikram, Live Science'a "Buradaki altın dil sayısı yüksek, bu ilginç" dedi.

Profesör yayına yaptığı açıklamada, "Muhtemelen cesetler, bölgede çoğalan tapınak ve hayvan kültleriyle ilişkili üst düzey seçkinlere ait" diye tahmin yürüttü.

Arkeologlar ayrıca, bazıları Antik Mısır eserlerinde sıkça tasvir edilen böcekler olan skarabeler şeklinde olan 29 altın muska da buldu.

Mezar odasında ayrıca güzel bir duvar resmi de keşfedildi.

Eser, yıldızlarla çevrili olarak tasvir edilen gökyüzü tanrıçası Nut da dahil olmak üzere çeşitli Mısır tanrılarını betimliyor.

Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu

Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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